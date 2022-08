Thibault Peyre : "Le départ de Wouter Vrancken a été spécial"

Le défenseur central français du KV Mechelen s'est exprimé pour nous sur le départ de Wouter Vrancken, l'arrivée de Danny Buijs ainsi que sur le début de saison des Malinois.

Cet été, Wouter Vrancken a quitté le banc du KV Mechelen après quatre saisons pour rejoindre le KRC Genk. Pour le remplacer, Danny Buijs. L'ancien T1 de Groningen vit sa première saison dans notre Jupiler Pro League. Pour Walfoot.be, Thibault Peyre s'est exprimé sur ce changement majeur.

"Le départ de Wouter Vrancken a été spécial, car on connaissait par cœur sa méthode de travail. Cela nous offrait un certain confort, bien que les résultats sportifs étaient toujours à la hauteur. Le KV Mechelen est habituellement un club qui ne connaît pas beaucoup de changements et qui mise sur la stabilité. C'est un super entraîneur, et on savait qu'il ne resterait pas éternellement. Les choses sont différentes avec Danny Buijs. C'est quelqu'un de très rigoureux qui nous fait sortir de cette zone de confort. Il n'est pas là depuis longtemps, mais je suis convaincu que c'est également un excellent entraîneur. C'était bizarre au début, car nous étions habitués à d'autres méthodes. Nous avons suivi ses idées, et cela se passe très bien pour le moment."

C'est difficile de décrire la rencontre face à Westerlo

Vainqueurs d'un match ô combien spectaculaire la semaine dernière face à Westerlo, les Malinois viennent de faire le plein de confiance, et enregistrent un bilan de sept points sur quinze assez prometteur. "Lorsque l'on encaisse le 2-4, je me suis demandé comment on a pu se retrouver dans cette situation. Comment a-t-on pu laisser filer le match de cette manière ? Ensuite, la magie a opéré. Je pense qu'on reparlera encore de ce match dans plusieurs années au KV Mechelen. J'ai déjà vécu des retournements de situation dans ma carrière. Mais à ce point ? Je ne pense pas" hallucine le joueur de 29 ans.

Le tournant de la rencontre ? La montée au jeu de Milan Robberechts, à vingt minutes du terme. "C'est un très jeune joueur formé au club. Quand il monte au jeu, les spectateurs neutres et les supporters ont dû se dire qu'on avait vraiment beaucoup d'absents pour que ça soit lui qui monte. Mais c'est bien lui qui nous a sauvé, alors que c'était son premier match en professionnel. C'est une histoire particulièrement belle que le football est capable de nous offrir. J'ai du mal à décrire cette rencontre. Dans le vestiaire, c'était la folie après le coup de sifflet final."

Associé à Alec Van Hoorenbeeck depuis trois rencontres en défense central, Thibault Peyre se sent bien aux côtés du jeune joueur de 23 ans. "Il fait un excellent début de saison. C'est quelqu'un avec une excellente mentalité et qui travaille beaucoup. Ce n'est pas facile pour un jeune défenseur de passer devant des joueurs d'expérience, mais il est en train d'y parvenir. Il devient d'ores et déjà une valeur sûre de l'équipe. C'est très bien d'avoir un garçon comme cela parmi nous. De plus, il est gaucher, ce qui est très important dans le football d'aujourd'hui. Il peut jouer au poste d'arrière gauche, comme en défense centrale. C'est un joueur polyvalent."

Le Stayen, un stade difficile à dompter

Ce samedi, c'est avec les Trudonnaires que les Malinois croiseront le fer, au Stayen. "C'est toujours difficile de se déplacer sur ce synthétique. Cette particularité trotte dans la tête de tous leurs adversaires. Nos derniers affrontements contre eux sont toujours très serrés. C'est une équipe solide qui joue un football agressif. C'est vraiment une belle équipe."

Face au STVV, Thibault Peyre devrait croiser de nombreuses fois la route de Shinji Kagawa (ex- Manchester United et Borussia Dortmund) et Shinji Okazaki (champion d'Angleterre avec Leicester City). "Cela me fait évidemment quelque chose de les rencontrer. Ce sont des joueurs qui ont de superbes mentalités. Quand on regarde la carrière de Shinji Kagawa, il faut beaucoup d'humilité pour accepter de relever un tel défi. Je pense que c'est quelque chose qui les caractérise" conclut Thibault Peyre.