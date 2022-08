Antwerp : un départ pour rejoindre Brian Priske ?

Le Danois n'arrive pas à se relancer à l'Antwerp.

Selon la presse danoise et tchèque, Viktor Fischer (28 ans) pourrait quitter l'Antwerp d'ici la fin du mercato. Le joueur intéresse le Sparta Prague, où officie son ancien coach à Anvers, Brian Priske. C'était d'ailleurs son compatriote qui avait motivé son départ de Copenhague l'été dernier.

Fischer ne rentre plus dans les plans de jeu de l'Antwerp, notamment à cause d'une blessure à la cheville. Il compte 28 matchs, 3 buts et 8 assists avec l'Antwerp. Le Great Old, désireux de dégraisser son effectif, ne devrait pas le retenir.