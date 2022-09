Courtrai tient son nouvel entraîneur !

La défaite face au Standard de Liège a été fatale à Karim Belhocine. L'ancien entraîneur du Sporting de Charleroi a été démis de ses fonctions à Courtrai après un très inquiétant 4/18 conjugué aux mauvais résultats de fin de saison dernière.

Courtrai a trouvé le remplaçant de Karim Belhocine en la personne d'Adnan Custovic qui a paraphé un contrat de deux saisons au stade des Eperons d'or. Il dirigera son premier entraînement ce jeudi matin.

Adjoint d'Yves Vanderhaeghe au stade des Éperons d'Or lors de la saison 2014-2015, il avait ensuite suivi son mentor, parti au KV Ostende. Le Bosnien a d'ailleurs eu l'occasion de faire ses preuves en tant qu'entraîneur principal après le limogeage de Vanderhaeghe et a également été T1 de Waasland-Beveren. L'ancien attaquant de Mouscron et de La Gantoise, a été assistant de l'équipe nationale de Bosnie au cours des deux dernières saisons et a travaillé avec Ivan Leko au Shanghai SIPG en 2021.

Les Kerels disputeront déjà un match à six points face à Eupen ce week-end.