La presse italienne séduite par Cyriel Dessers : "Le niveau pour la Serie A"

Cyriel Dessers fait de bons débuts avec Cremonese. Le Belgo-Nigérian séduit la Serie A.

En un petit mois, Cyriel Dessers a déjà fait son trou à Cremonese, promu en Serie A. L'ancien de Genk n'a certes pas encore marqué en quatre rencontres disputées, mais a montré de belles choses face à des adversaires solides - la Fiorentina, l'AS Rome, le Torino et l'Inter. "En quatre matchs, il a déjà montré qu'il pouvait faire la différence en Serie A, notamment grâce à ses qualités physiques", écrit ainsi le Pazzi Di Fanta, média local.

"Dessers n'a pas encore marqué et n'a donné qu'un assist, mais le premier but ne saurait tarder. Ce week-end, Cremonese joue à domicile face à Sassuolo et cela peut être sa chance", lit-on également. Le match aura lieu à 12h30 ce dimanche, et Dessers espère bien se montrer.