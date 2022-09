🎥 Sclessin a de nouveau eu droit au Ronny Roar : "Il nous enseigne la culture de la gagne"

Le technicien norvégien a une nouvelle fois sorti le poing pour célébrer la victoire du Standard de Liège face à Ostende (1-0) avec les supporters du matricule 16.

Cela faisait un peu plus d'un an que les Rouches n'avaient plus remporté deux victoires de suite. Le Ronny Roar est déjà devenu une habitude après les matchs gagnés par le Standard de Liège. "La mentalité a changé au sein de cette équipe et c'est le collectif qui prime. On se bat les uns pour les autres. La célébration du coach devant la T3 et la T4 ? Il nous enseigne la culture de la gagne et nous le montre ensuite sur le terrain. C'est également ce que les fans attendent de lui. Notre coach est là pour fédérer tout le monde et faire en sorte que nous tirions tous dans la même direction", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.