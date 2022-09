Mazzù content d'enrayer "la spirale de défaites" : "Satisfait de la mentalité"

Anderlecht n'a pas renoué avec la victoire, mais évite au moins une troisième défaite d'affilée. Ce n'était pas gagné, car Louvain a mené deux fois.

Felice Mazzù ne rayonnait pas, que du contraire, mais préférait voir le verre à moitié plein. "Je veux retenir deux gros points positifs. Tout d'abord, nous avons enrayé une petite spirale de défaites, après deux matchs perdus d'affilée. Voire trois, si l'on compte l'Europe, où nous perdons malgré la qualification", rappelle-t-il. "Le second point, c'est une grosse satisfaction au niveau de la mentalité et de l'envie. Les joueurs n'ont rien lâché".

L'animation offensive faisait parfois défaut, mais Mazzù a trouvé la solution en seconde période. "Ce n'était pas très fluide. Nous voulions trop passer dans l'axe, alors qu'il y avait de la place sur les côtés". L'entrée de Jan Vertonghen, notamment, a été décisive : "Vertonghen a amené le surnombre côté gauche, ce que nous faisions trop peu". OHL a cependant encore profité des erreurs anderlechtoises.

Diawara pas pointé du doigt

"Nous étions préparés à leur jeu en transition, malheureusement, sur le premier but, on se fait avoir par ça. Puis, c'est une erreur individuelle qui nous coûte le second but", regrette Mazzù. Une erreur signée Amadou Diawara, pour sa première dans l'équipe. "Pas question de le blâmer, car il faut surtout éviter de se retrouver dans la situation qui amène cela. C'est ce qui arrive quand on subit le pressing".

Bref, Mazzù n'est "ni abattu, ni énervé" après ce match nul. Même si une situation en fin de rencontre aurait pu valoir un penalty en faveur de Noah Sadiki. "Personne n'a l'air de dire que c'est penalty, donc je ne vais rien dire. Je dirai juste que si vous voyez épaule contre épaule là, vous êtes malhonnête", conclut-il en souriant.