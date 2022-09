Le PSG mécontent après la mauvaise blague de Christophe Galtier

Des propos qui ne passent pas. Christophe Galtier se serait attiré les foudres de son club en réagissant par l'humour à une question sur l'écologie.

En conférence de presse ce lundi à la veille de PSG-Juventus, une question extra-sportive a été posée. Ainsi, le patron de la SNCF a proposé aux joueurs du PSG de mettre en place une navette TGV privée pour se rendre à Nantes, plutôt que d'effectuer le déplacement de 400km en avion, et un journaliste a souhaité savoir si Christophe Galtier en avait parlé avec son groupe. Réponse : un long rire méprisant de Kylian Mbappé, et une mauvaise blague du coach parisien.

Dans un contexte de crise énergétique, alors que les Français "normaux" sont appelés à de gros efforts cet hiver et qu'on leur déconseille l'avion pour voyager à l'avenir, cette réaction passe très mal. De nombreuses réactions ont déjà fusé, en majorité du monde politique. Les maires de Paris, Marseille mais aussi la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ont ainsi répondu à Christophe Galtier. "Vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et responsables", dit celle-ci. "Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils ? On se réveille les gars", s'offusque Anne Hidalgo, maire de Paris.

Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris @PSG_inside @PierreRabadan @egregoire @David_Belliard https://t.co/wnZi7vMJyA — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 5, 2022

Le PSG est mécontent

Et la réaction n'est pas que politique. D'après RMC Sports, le Paris Saint-Germain serait gêné et très mécontent de ces propos. En interne, le PSG réfléchirait déjà aux options éventuelles pour des déplacements en train, à l'heure où plusieurs clubs du top européen ont déjà mis en place cette mesure (ne serait-ce qu'à titre symbolique). Des sources internes au club expliquent ainsi au média que le club considère de nombreux critères avant chaque déplacement, et que le train n'y répond pas favorablement à l'heure actuelle.

Les longs rires de Kylian Mbappé, qui a pourtant déjà pris position sur des questions éthiques jusqu'à refuser de poser pour un sponsor du club, ont également agacé en interne. "Il s'est planté", regretterait-t-on au PSG. On peut s'attendre à une communication ou un geste officiel dans les heures à venir, peut-être dès ce soir au stade pour la réception de la Juventus.