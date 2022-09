"Se déplacer en char à voile" : la phrase de Galtier et les rires de Mbappé qui font polémique

Interrogé en conférence de presse sur le fait de savoir pourquoi le PSG s'était déplacé en avion ou lieu de prendre le train pour se rendre à Nantes ce week-end, Christophe Galtier a décidé de répondre avec humour. Ce qui a fait rire Mbappé, mais visiblement pas la toile...

La nouvelle polémique du jour est signée Christophe Galtier. Ce mardi, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a été interrogé sur le le fait que le club parisien s'était déplace en avion au lieu de prendre le train lors de son match à Nantes.

Visiblement amusé par la question, Galtier a voulu répondre avec humour : "Ce matin, nous nous sommes entretenus avec notre société de transport afin de savoir s'il n'était pas possible d'utiliser un char à voile pour notre prochain déplacement."

La phrase de l'entraîneur a eu le don de provoquer un fou rire chez Kylian Mbappé, assis juste à côté de lui en conférence de presse.

Mais force est de constater que la réponse de Galtier et la réaction de Mbappé n'ont pas plu sur les réseaux sociaux. Pire encore, cela fait polémique.

De nombreux personnalités politiques, journalistes français et autres n'ont pas hésité à réagir. C'est notamment le cas de la Ministre des Sports française Amélie Oudéa-Castéra : "Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle ?"

Vu le contexte écologique actuel, la polémique ne risque pas de s'estomper si vite...