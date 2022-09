Ronny Deila satisfait du mercato du Standard de Liège : "Nous avons été patients, il faut féliciter l'ensemble du club"

Le matricule 16 a enregistré plusieurs arrivées avant que le mercato estival ne ferme ses portes ce mardi soir.

Le Standard de Liège a effectué sept transferts entrants durant ce mercato estival avec les arrivées de Noah Ohio, Jacob Barrett Laursen, Osher Davida, Filippo Melegoni, Marlon Fossey, Philip Zinckernagel et normalement Steven Alzate. Ronny Deila est satisfait du travail effectué par les dirigeants liégeois. "Je suis content, il faut féliciter l'ensemble du club pour le travail fourni et cette mission menée à bien. Nous avons été patients et avons recruté les joueurs que nous voulions. La plupart des joueurs recrutés ont joué dans un grand championnat, ils ont donc un niveau d’exigence et des références. Il fallait injecter de la qualité et de la concurrence au sein de l'effectif. Il faudra évidemment du temps pour trouver un équilibre au sein de l'équipe avec les nouvelles recrues. Mais nous savons comment nous voulons jouer", a confié le technicien norvégien en conférence de presse avant d'évoquer les récentes recrues.

© Standard

Stipe Perica viendra concurrencer Renaud Emond. "Un très bon buteur qui sait où il doit se trouver sur le terrain. À 27 ans, il possède déjà une certaine expérience et communique bien avec ses coéquipiers. Il peut nous aider à être plus dangereux dans les seize derniers mètres", a confié le T1 des Rouches.

Marlon Fossey sera une alternative à Gilles Dewaele au poste de back droit. "Un arrière droit très physique, rapide, volontaire et dur dans les duels. Il veut franchir un palier et progresser."

L'ailier gauche Philip Zinckernagel arrive en prêt en provenance de l'Olympiakos. "Dans la dernière ligne droite, nous avions l'opportunité de réaliser ce transfert. Il avait vraiment envie de nous rejoindre et je le connaissais de sa période en Norvège. Un très bon joueur qui peut apporter un plus, évoluer sur les deux ailes, mais aussi jouer en tant que numéro 10. J'étais surpris qu'il soit disponible, mais l'Olympiakos a changé de coach il y a peu. Nous avons été patients et cela a payé."

Le matricule 16 attend encore des nouvelles concernant Steven Alzate qui arrive en prêt en provenance de Brighton (l’officialisation pourrait intervenir ce mercredi car les papiers ont bien été signés mardi avant minuit mais Brighton auraient trop de joueurs en prêt et le transfert doit d’abord être validé par la Fédération Anglaise de football). "Un joueur qui veut aussi franchir une étape. Un vrai box to box en fait qui possède une belle expérience."

Le Standard de Liège est-il paré pour viser le top 8 ? "Oui, je suis confiant. Le Top 8 est atteignable et possible, même si ce sera difficile. Il est encore trop tôt dans la saison pour se pencher là-dessus car beaucoup de choses peuvent survenir d'ici là. Quand je vois mes joueurs à l'entraînement et la mentalité dont ils font preuve, cela me rend confiant car je vois que nous sommes sur la bonne voie", a conclu Deila.