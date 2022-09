Seraing s'offre un transfert de dernière minute en provenance de Ligue 1

Le mercato s'est terminé à minuit, mais certains transferts n'ont pas encore été officialisés. Seraing se renforce avec un joueur du Toulouse FC.

Le Téfécé a annoncé le transfert de Steve Mvoue (20 ans) vers le RFC Seraing. Un renfort de dernière minute, et non des moindres puisque Mvoue a sur son CV une sélection internationale avec le Cameroun. Le jeune milieu de terrain aura disputé 12 rencontres avec Toulouse (un but), et faisait partie du noyau A cette saison sans parvenir à s'imposer.