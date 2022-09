Le président de l'OGC Nice réagit aux débordements : "Ce n'est plus supportable !"

De biens tristes scènes, fortement condamnées par le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère.

Au lendemain des affrontements s'étant déroulés entre des supporters lors de Nice - Cologne en Conference League, les mines sont fermées, graves. Les scènes sont affligeantes et donnent une nouvelle fois une bien mauvaise publicité au football.

Ce vendredi, c'était au tour du président de Nice Jean-Pierre Rivère de réagir. "Notre ministre (des sports) a tout résumé : il y en a marre", a-t-il commencé en conférence de presse, selon des propos relayés par L'Equipe. "Quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin vous le revivez une deuxième fois en revoyant les images, c'est encore pire. Ce n'est plus possible. Le football est un sport, c'est un jeu. On accueille des familles, des enfants. Ce n'est plus supportable (...) Hier, je me disais : 'Qu'est-ce que je fous là ?'. Mon fils de 10 ans a vu ces mecs cavaler vers lui... Ce n'est plus possible."

Le président du Gym est ensuite revenu sur la sécurité du stade et sur le fait que plusieurs milliers de tickets ont été vendus à des supporters allemands. "On n'a pas le droit, juridiquement, de ne pas vendre de places à certaines personnes. Je ne vous cache pas que je me demande si on ne peut pas interdire les ventes, quitte à être sanctionné (...) Je ne sais plus comment faire. Ça devient dur", a-t-il regretté.

"Si le stade (l'Allianz Riviera, ndlr) est sectorisé, on sécurise plus les choses. S'il y a plus de stadiers, on sécurise plus. Mais il y a des hooligans ! Ils n'ont rien à faire dans un stade de football ou autour. D'autant qu'on parle de gens qui n'en sont plus à leur première affaire. Ils ne doivent pas approcher d'un stade ! Ce n'est pas un lieu de combat. C'est un lieu de partage et de sport."

Des mots durs, partagés par nombre de passionnés de ce sport...