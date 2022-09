Un jeune portier d'Anderlecht prolonge son contrat

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la prolongation de contrat d'un jeune gardien de but.

Timon Vanhoutte (18 ans), gardien de but du RSC Anderlecht formé à Neerpede et ayant déjà eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe A, a prolongé son contrat au club jusqu'en 2024. Cette saison, Vanhoutte est la doublure de Bart Verbruggen en D1B, au RSCA Futures. La saison passée, il a cependant aidé les Mauves à remporter la Coupe de Belgique U21, en participant à la séance de tirs au but en finale.