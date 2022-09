🎥 Presnel Kimpembe s'en prend vulgairement à l'arbitre lors de PSG-Brest

Presnel Kimpembe aurait-il dĂ» ĂȘtre exclu pour ses propos Ă destination de Mr Pignard, arbitre de PSG - Brest ?

En plus de s'être blessé face à Brest, Presnel Kimpembe s'est signalé d'une bien mauvaise manière. Après avoir commis un penalty et alors qu'il avait déjà un carton jaune, Kimpembe a très mal réagi quand l'arbitre, Jérémy Pignard, lui a touché le bras. "Wesh, pourquoi tu me touches, frère ? Touche-moi pas", lance-t-il en repoussant fermement le référé.

Une attitude qui ne lui vaudra pas de second avertissement. Le Français est ensuite sorti sur blessure et sera écarté des terrains un mois. On admirera cependant le sang-froid de l'arbitre, qui n'a pas sauté sur son carton malgré l'énervement général...