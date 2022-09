Gilles Dewaele met les choses au clair : "Je n'ai jamais voulu quitter le Standard"

Le Standard de Liège a enchaîné un troisième succès de suite le week-end dernier en allant s'imposer du côté de Saint-Trond (1-2). Cela faisait plus de quinze ans que les Rouches n'avaient pas gagné au Stayen.

Le Standard de Liège n'avait plus gagné au Stayen depuis longtemps, très longtemps. "Cela faisait 15 ans que le club ne s'était pas imposé à Saint-Trond puis cela faisait longtemps qu'on n'avait plus aligné trois succès de rang. Dommage pour ce but encaissé mais le plus important, c'est d'avoir pris les trois points. Le coach demande de presser le plus haut possible et c'est ainsi qu'on a inscrit le premier but. De plus, il faut aussi être concentré sur les phases arrêtées. C'est comme ça que tu gagnes des matchs", a confié Gilles Dewaele à l'issue de la rencontre. "Ce n'était pas facile car le début de la saison n'était pas bon mais on est maintenant sur la bonne voie. On avait besoin de temps pour nous adapter aux consignes du nouveau coach. On a changé de système et cela nous a bien aidés. Cela fait trois mois qu'on est ensemble, cela commence à fonctionner même si on doit encore continuer à travailler", a déclaré le défenseur.

Le back droit a ensuite abordé des rumeurs le concernant. "Beaucoup de journalistes ont évoqué mon départ mais ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais voulu quitter le Standard, partir n'était en aucun cas une option. La saison dernière, j'ai été un peu blessé. Désormais, je me sens à 100 % et puis je connais mieux l'équipe", a souligné l'ancien joueur de Courtrai qui a vu le matricule 16 signer un nouveau joueur à sa position en la personne de Marlon Fossey. "C'est important d'avoir de la concurrence. C'était peut-être un peu trop facile pour moi car j'étais le seul back droit. Maintenant, il y a des postes doublés partout et c'est bon pour l'équipe."