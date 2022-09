Les supporters malinois étaient en colère la semaine dernière : "Parfois, une équipe a besoin de temps"

Les supporters malinois ont montré leur mécontentement après la défaite contre Seraing. Leur équipe a bien compris le message le week-end dernier du côté de Courtrai.

Une semaine après l'mmense déception à domicile contre Seraing, Malines a rectifié le tir avec une victoire 1-4 du côté de Courtrai. Cela faisait longtemps que les supporters du KaVé n'avaient pas fait part de leur mécontentement. "Cela dépend de la façon dont on voit les choses. Après notre défaite à Gand au début de la saison dernière, nous avions aussi des supporters qui nous attendaient. Quand les choses vont mal, ils sont en colère. Quand ça se passe bien, ils sont contents", a confié Rob Schoofs à l'issue de la rencontre.

Et il y a une semaine, ce n'était pas bon. "C'est logique qu'ils ne soient pas contents quand on perd contre Seraing. Nous aurions dû gagner ce match. Parfois, une équipe a besoin de temps. Maintenant, nous allons toujours gagner et perdre des matchs. Nous sommes toujours en train de construire. Nous pouvons encore faire mieux. Il y a des gars qui ont vraiment besoin d'évoluer à leur meilleur niveau."

Avec notre noyau, nous pouvons encore faire une bonne saison

"Avec les qualités de notre noyau, nous pouvons à nouveau réaliser une bonne saison", rassure Schoofs. "Il est logique que cela prenne parfois du temps. Bien sûr, il est facile de paniquer dans une saison avec trois descendants directs. Nous ressentons aussi cette pression. Vous ne voulez pas rester en bas du tableau. Après un match, nous devons, en tant qu'équipe, toujours nous concentrer sur le match suivant. C'est ce dont il s'agit en principe."

Il s'agit d'être capable de renverser rapidement la vapeur lorsque le résultat est décevant. "Ce n'est pas bon de rester dans cette spirale négative. Il faut apprendre aussi vite que possible, passer à autre chose et essayer de faire mieux. Nous devons rester unis en tant qu'équipe et travailler dur pour faire mieux. Ensuite, nous obtiendrons toujours de bons résultats et les fans seront à fond derrière."