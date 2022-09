Vanhaezebrouck envoie un message clair aux vétérans de La Gantoise

La Gantoise a battu Zulte Waregem ce dimanche. Plusieurs jeunes se sont mis en évidence, et Hein Vanhaezebrouck compte continuer à leur faire confiance.

Y aurait-il un début de "process" en place à Gand ? Le jeune Ibrahim Salah était titulaire, et d'autres comme Fofana et De Ridder sont très bien montés. Hein Vanhaezebrouck en profite pour envoyer un message à ses vieux de la vieille. "J'ai hésité entre Salah et Fofana, puis j'ai choisi celui qui s'est le mieux débrouillé à l'entraînement. Mais le fait que ces jeunes commencent est un signal", confirme le coach gantois après le match.

"Pour eux, et pour les vétérans. S'ils ne prestent pas bien, les jeunes commenceront. On dit parfois que je ne fais pas jouer les jeunes mais j'en ai développé à Courtrai, à Genk, à Anderlecht", ajoute Vanhaezebrouck. "Malick Fofana est très bien rentré, je suis content de lui. Quand il avait été titularisé, il était un peu nerveux. Ces derniers temps, il avait des examens donc je le voyais moins à l'entraînement".