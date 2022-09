Klopp s'emporte: "Un perte de rythme? Avez-vous vu notre match à Naples?"

Mal en point en Premier League et en Ligue des Champions, le Liverpool de Jürgen Klopp affronte l'Ajax Amsterdam, ce mardi soir, en Ligue des Champions.

L'entraîneur allemand déplore la situation actuelle de son équipe, mais ne perd pas espoir : “Est-ce une situation que je voulais ? Non. Mais maintenant, nous y sommes. Et nous la trouvons tous intéressante et stimulante. Beaucoup de bonnes choses se sont produites dans le passé et cette équipe a montré une incroyable constance sur une longue période et je sais comment fonctionne ce business. Nous devons répondre, nous devons parler, nous devons montrer et nous devons nous entraîner.”

Alors que Liverpool n'a pas joué en Premier League ce week-end, comme tous les autres clubs du championnat, à cause du décès de la reine Elisabeth II, Jürgen Klopp a ironisé sur une question sur le manque de rythme de son équipe, qui n'a pas joué depuis six jours, après Naples (1-4) : “Quel rythme ? Nous n'avions pas de rythme ! Vous avez regardé notre match (contre Naples) ? Perdre ce rythme serait vraiment cool.”

Jürgen Klopp garde un très mauvais souvenir de cette rencontre : “Nous avons parlé aux joueurs, j'ai beaucoup regardé le match de Naples et nous avons vu des horreurs. Les joueurs le savaient aussi. C'était le pire match depuis que je suis ici. Même dans certains matchs difficiles, il y avait des signes positifs. Mais là, rien.”