La liste de la France, avec plusieurs retours et premières sélections

Didier Deschamps a dû composer avec plusieurs absences.

L'Equipe de France a dévoilé à son tour sa sélection pour les matchs de Ligue des nations face à l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre).

Didier Deschamps, le sélectionneur, a été confronté aux absences de Kingsley Coman, Karim Benzema, Paul Pogba, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou encore N'Golo Kanté.

Olivier Giroud, toujours aussi efficace avec l'AC Milan, et Ousmane Dembélé, excellent avec le Barça, sont tous deux de retour. Tout comme Ferland Mendy (Real Madrid). De plus, Deschamps nous offre quelques surprises, avec Kolo Muani (Eintracht Francfort), Youssouf Fofana et Benoit Badiashile (AS Monaco).

La France est actuellement dernière de son groupe avec seulement 2 points sur 12.