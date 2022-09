L'Union remonte Malmö et s'offre une deuxième victoire de rang en Europa League

Les Unionistes, menés à deux reprises, sont parvenus à remonter Malmö et enregistrent leur deuxième victoire de rang en Europa League.

Quelle soirée à Den Dreef ! L'Union Saint-Gilloise est parvenue à remonter Malmö et s'impose au bout du suspense, 3-2 !

Les choses avaient pourtant très mal débuté pour les Unionistes. Après six petites minutes de jeu, Ceesay est servi par Olsson pour ouvrir la marque en faveur des visiteurs. Dix minutes plus tard, Teddy Teuma adresse un centre en direction de Christian Burgess qui égalise en faveur des Bruxellois. Peu avant la demi-heure, l'Union pense faire le plus dur en prenant les commandes de la partie, mais la réalisation de Kandouss est annulée par le VAR.

Les Saint-Gillois dominent cette partie et méritent de prendre les commandes. En début de seconde période, c'est cependant l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et de Waasland-Beveren Isaac Kiese Thelin qui octroie à nouveau l'avantage aux Suédois.

À vingt minutes du terme, les deux Unionistes mis en valeur sur le premier but inversent les rôles. Christian Burgess trouve Teddy Teuma qui égalise d'une magnifique frappe dans un Den Dreef qui explose. Moins de 120 secondes plus tard, Victor Boniface résiste parfaitement au retour défensif avant d'envoyer une frappe puissante entre les jambes de Dehlin. L'Union est enfin devant, et c'est 100x mérité.

Le score n'évoluera plus, et l'Union Saint-Gilloise tient sa deuxième victoire consécutive en Europa League après celle acquise la semaine dernière sur la pelouse de l'Union Berlin. Nos compatriotes sont en tête de leur groupe avec six points, tout comme Braga. Malmö et l'Union Berlin n'ont pas encore ouvert leur compteur.