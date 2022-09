Neymar critique l'arbitrage : "Manque total de respect"

Neymar a pris un carton jaune un peu bête ce mercredi en Champions League, et ne s'est pas privé pour dire ce qu'il en pensait.

Neymar a marqué ce mercredi sur la pelouse du Maccabi Haïfa, et a ensuite été célébrer son but par une petite provocation devant les supporters israéliens. Une habitude prise ces dernières semaines, et qui n'a pas plu à l'arbitre de la rencontre. Neymar a donc été averti, assez sévèrement. Le Brésilien s'est emparé des réseaux sociaux pour se plaindre : "Le football est de plus en plus ennuyeux. Voilà que je suis averti pour ma célébration. Ca n'arrive qu'à moi", regrette-t-il. "Je préviendrai les arbitres la prochaine fois...".

Sur Twitter, Neymar ajoutera que cette décision de l'arbitre est un "manque total de respect pour l'athlète".