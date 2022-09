Officiel : James Rodriguez fait son retour en Europe

Après avoir résilié son contrat avec le club qatari d'Al-Rayyan, le milieu offensif colombien n'a pas attendu longtemps avant de trouver un point de chute.

James Rodriguez s'engage avec l'Olympiacos Le Pirée, mais la durée du contrat n'a pas été communiquée. L'international des Cafeteros (86 sélections, 24 buts) y portera le numéro 10.

"L'Olympiacos PAE annonce la signature d'une autre star du football mondial, James Rodriguez. (...) Rodrigues est devenu le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 lorsqu'il a marqué six buts pour l'équipe nationale colombienne, pour laquelle il a été oint international 86 fois, marquant 24 buts. À Porto, il a remporté trois championnats (2011, 2012, 2013), une coupe (2011) et quatre Supercoupes du Portugal (2010, 2011, 2012, 2013), tandis qu'avec le Bayern, il a remporté deux championnats (2018, 2019), une coupe (2019) et deux Supercoupes d'Allemagne. Pendant son séjour au Real Madrid, il a remporté deux Ligues des champions (2016, 2017), deux titres de champion (2017, 2020), deux Coupes du monde des clubs (2014, 2016), deux Supercoupes européennes (2015, 2017) et une Supercoupe espagnole (2020)", peut-on lire dans le communiqué du club grec