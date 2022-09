Une vague de prolongations au Milan AC, Saelemaekers dans l'attente

Le club lombard pense au futur et veut prolonger ses meilleurs joueurs.

Après avoir réussi à stabiliser son effectif cet été et ajouté de la qualité avec des joueurs comme les attaquants belges Charles de Ketelaere ou Divock Origi, l’AC Milan espère maintenant boucler les prolongations de trois cadres : le défenseur polyvalent Pierre Kalulu (22 ans, 6 matchs en Serie A cette saison), le milieu de terrain Ismaël Bennacer (24 ans, 6 matchs et 1 but en Serie A cette saison) et l'attaquant Rafael Leão (23 ans, 6 matchs et 3 buts en Serie A cette saison). En dépit de la lenteur des négociations, le directeur technique Paolo Maldini ne désespère pas de boucler cette mission.

"Nous sommes maintenant en pourparlers pour prolonger les contrats d'Ismael, Pierre et Rafa. Nous voulons qu'ils restent, c'est aux joueurs maintenant de prendre la décision", a assuré le dirigeant rossonero au micro de la chaîne Sky Italia. Rien que pour Leão, les Lombards n'ont plus de temps à perdre tant le Portugais attise les convoitises de cadors comme Manchester City ou Chelsea.