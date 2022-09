Vanhaezebrouck félicite les Irlandais : "La crise frappe peut-être plus durement Gand qu'ailleurs"

A peine six mille supporters gantois se sont déplacés pour le match contre les Shamrock Rovers. Et cela contraste avec les fans des visiteurs qui se sont déplacés en masse en Belgique.

"Pour un match entre d'anciens joueurs de Gand et du Standard, 13 000 billets sont déjà partis la semaine prochaine", a déclaré Hein Vanhaezebrouck. "Mais ce match est gratuit. Ainsi, les fans veulent toujours venir au stade, mais peut-être sans payer car c'est trop cher pour cela."

Félicitations à Shamrock

"La crise frappe peut-être Gand plus durement que d'autres régions de Belgique. Et aussi plus qu'en Irlande, car les fans des Shamrock Rovers étaient là par milliers. Chapeau pour ça. Ils voyagent, ils se sont aussi très bien comportés dans le centre ville ces derniers jours. Et j'ai passé un bon moment aussi, donc un grand bravo aux supporters."