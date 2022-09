🎥 Exclu 20 secondes après son entrée en jeu : les débuts "inoubliables" à domicile d'un joueur d'Antalyaspor

Recruté cet été en provenance du FC Porto, Shoya Nakajima espérait sans doute que ses débuts à domicile se passent d'une autre manière. Le joueur japonais d'Antalyaspor a en effet été exclu...20 secondes après son entrée au jeu.

Monté à la 58e minute dans le match face à l'Adana Demirspor, le Japonais est allé tacler violemment l'infortuné Jonas Svensson. L'arbitre lui a d'abord adressé un carton jaune, avant de changer de décision et de l'expulser après vérification du VAR.

La famille de Nakajima était présente au stade et était médusée par le "spectacle"....

The worst debut in history?



Shoya Nakajima comes on and then gets sent off 20 seconds later 😖



Check out his family's reaction in the stands 😬pic.twitter.com/YgMZI8oUT4