🎥 Le festival de Maxim De Cuyper face à Charleroi

Le jeune latéral gauche a fait exploser à lui tout seul la défense des Zèbres.

Prêté par le Club de Bruges à Westerlo, Maxim De Cuyper (21 ans) a confirmé son excellent début de saison lors de la victoire 3-2 face à Charleroi.

Le jeune latéral gauche a tout d'abord passé en revue toute la défense des Zébres avant de donner parfaitement à Reynolds pour l'ouverture du score. 6 minutes plus tard, il est lui même aller planter un second but et tromper d'une bonne frappe croisée un Koffi impuissant.

De Cuyper compte désormais 4 assists et 1 but en 9 matchs de Pro League et s'annonce comme l'un des joueurs les plus intéressants à suivre cette saison.