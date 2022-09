Forfait d'un joueur de Manchester City, un joueur de Liverpool le remplace avec l'Angleterre

Suite au forfait de Kalvin Phillips (Manchester City), Gareth Southgate a rappelé le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson.

Kalvin Phillips (26 ans) s'est blessé à l'épaule et a manqué le match de Manchester City contre Wolverhampton. Il devra être opéré, et ne rejoindra donc pas les Three Lions. Gareth Southgate a donc repris Jordan Henderson (32 ans), et ce alors que le capitaine de Liverpool revient à peine d'une blessure aux ischios qui l'a tenu éloigné des terrains pour plusieurs semaines.