Ronaldinho est en Belgique pour un match de gala : "Quand je vois un ballon, tout revient"

La légende brésilienne disputera ce mercredi un match amical entre La Gantoise et le Standard.

"Je suis très heureux d'être ici", a déclaré Ronaldinho, qui disputera la Circus Cup - sponsor du Standard et de Gand - ce mercredi selon le Nieuwsblad. Le Brésilien est arrivé ce mardi au club liégeois.

" Quand j'ai un ballon, tout revient naturellement et je suis content. J'espère que ce sera une excellente soirée pour tout le monde (17.000 tickets ont été vendus pour ce match à la Ghelamco Arena, ndlr). Et je suis heureux de me faire de nouveaux amis. C'est ma deuxième fois en Belgique. La première fois, il n'y a pas si longtemps, j'étais vite parti. J'espère pouvoir découvrir quelque chose ici."

"La Belgique était forte. Je me souviens de tout de cette Coupe du monde, car nous sommes devenus champions du monde", a déclaré l'ancien adversaire de nos Diables en 8e de finales du mondial 2002. "J'aime tous les joueurs belges. C'est une équipe nationale que j'aime voir jouer."