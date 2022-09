La liste des absents s'allonge encore en équipe de France

Les Bleus font face à une véritable hécatombe lors de cette trêve internationale.

Mais que se passe-t-il en équipe de France ? Alors que les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Autriche hier soir, s’écartant en même temps de la dernière place du groupe, les Bleus font face à une véritable hécatombe.

Pour cette rencontre, pas moins de onze joueurs étaient absents, dont le capitaine Hugo Lloris, mais aussi Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, pour ne citer qu’eux.

Face à l’Autriche, Jules Koundé et Mike Maignan ont été remplacés au pied levé par William Saliba et Alphonse Areola. Ils sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement au Danemark, ce dimanche. Une hécatombe surprenante.