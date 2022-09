Le KV Ostende reprend confiance et s'impose en France en amical

Les Côtiers profitent de la trêve internationale pour reprendre du poil de la bête.

Après neuf rencontres de Jupiler Pro League, le KV Ostende n'a empoché que trois succès et pointe à la 13e place du classement. L'écart avec le Cercle de Bruges et Seraing n'est pas si grand (quatre points) et les Côtiers pourraient rapidement se retrouver dans la zone rouge si leurs résultats ne s'améliorent pas au retour de la trêve internationale.

Alors que les KustBoys s'apprêtent à recevoir le KRC Genk avant de se déplacer au RFC Seraing, les hommes de José Jeunechamps se sont imposés à Valenciennes lors d'une rencontre amicale, 0-1.

En seconde période, Ndicka a marqué le seul et unique but de la rencontre alors que quelques instants plus tard, Medley frappait le montant.