Nations League : un gardien de 38 ans fait ses débuts en sélection

Quel incroyable moment pour Remko Pasveer. A 38 ans, il vient de fêter sa première cap avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Face à la Pologne, le gardien de l'Ajax était titulaire et a même signé une clean sheet en plus de la victoire des Oranje.

Au niveau du palmarès, Pasveer compte un Euro espoirs avec les Néerlandais en 2006.

Sera-t-il de la partie au Qatar du haut de ses 39 printemps ?

Il est officiellement le deuxième gardien le plus vieux à avoir joué pour les Pays-Bas après Sander Boschker, comme l'indique OptaJohan.

