Virgil Van Dijk veut le sans-faute : "Nous voulons rester invaincus avant la Coupe du Monde"

Les Pays-Bas sont invaincus jusqu'ici dans cette Ligue des Nations, et il leur faudrait une sacrée catastrophe à domicile pour ne pas remporter le groupe. Face à nos Diables, Virgil Van Dijk veut rester intraitable.

Cette Ligue des Nations arrive à un moment assez particulier puisque les deux pays ont déjà en tête la Coupe du Monde, qui débute dans moins de deux mois. Mais Virgil Van Dijk, présent en conférence de presse, ne se pose pas de questions : "Je veux toujours gagner, à chaque match, et ce sera la même chose demain. Ce sera un beau match, dans un stade plein, je pense. Nous sommes très proches du Final Four et en plus, le coach est invaincu depuis son retour", sourit-il. "Nous voulons que ça continue jusqu'au Mondial, pour arriver au Qatar dans le meilleur état d'esprit possible".

Van Dijk est ensuite revenu sur les blessures de Depay, Koopmeiners et De Jong, qui ont dû quitter le groupe. "Ca n'avait pas l'air trop grave, on espère donc qu'ils seront fit pour la Coupe du Monde. Et en attendant, cela donne à certains l'occasion de se montrer", relativise le capitaine des Oranje. "Ca doit permettre de garder tout le monde motivé à l'approche du Mondial".