À 10 contre 11, les U19 belges arrachent un partage face à l'Espagne

Grâce à leur victoire précédemment face à l'Albanie, les U19 belges s'étaient déjà assurés le top 2 dans leur groupe qualificatif. Les deux premiers qualifiés disputent ensuite le Tour Elite, qui se tiendra du 20 au 28 mars, et concernera 28 équipes. La phase finale est prévue à Malte du 3 au 16 juillet 2023.

Face à l'Espagne, les jeunes Diables ont tenu le partage (0-0) à Genk malgré un carton rouge très sévère pour Mario Stroeykens à la 68e minute. La Belgique avait déjà disputé le Tour Elite lors du dernier Euro, mais avait été éliminée avant la phase finale. L'objectif des hommes de Thierry Siquet sera donc de faire mieux cette fois.

Mario Stroeykens sent off in the Belgium U19 game but that red card seems very harsh… Honestly not even sure that's a foul. #RSCA pic.twitter.com/T3Mt2OGn0g