L'Argentine poursuit sa belle série, Lionel Messi rejoint un cercle fermé

L'Argentine est inarrêtable avant la Coupe du monde. Mardi soir, la Jamaïque a dû en faire les frais alors que le sélectionneur Lionel Scaloni avait laissé la moitié de son équipe type au repos. Même Lionel Messi a dû commencer sur le banc.

L'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Jamaïque (3-0). Après 13 minutes de jeu, l'Albiceleste ouvrait le score via Julian Alvarez. Après une heure de jeu, Messi est entré sur le terrain et le capitaine a planté un doublé, comme il l'avait fait contre le Honduras.

Ses 89 et 90e réalisations en 164 sélections. Il devient le cinquième joueur de l'histoire à atteindre 100 victoires avec son équipe nationale, rejoignant dans ce club fermé les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matches) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177).

L'Argentine porte quant à elle son invincibilité à 35 rencontres (26 victoires, 9 nuls). Une série débutée en 2019, qui la hisse au niveau du Brésil (1993-1996), de l'Espagne (2007-2009) et de l'Algérie (2018-2022), le record en la matière étant détenu par l'Italie (2018-2021), avec 37 matches.

De quoi entretenir les rêves de gloire des supporters argentins à deux mois du Mondial au Qatar, où leur équipe sera opposée à l'Arabie saoudite, au Mexique et à la Pologne dans le groupe C.