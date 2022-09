Sami Lahssaini motivé avant Standard-Seraing : "Mettre fin à leur série et réitérer l'exploit de la saison dernière"

Derby liégeois au programme ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la dixième journée de la Jupiler Pro League.

Gêné par les blessures la saison dernière, Sami Lahssaini a rechuté lors de ce nouvel exercice et a été absent des terrains pendant de longues semaines. Le joueur prêté par Metz va mieux et a retrouvé le chemin des terrains lors du déplacement à l'Antwerp où il est monté en cours de jeu. "Je me sens mieux, la trêve internationale est arrivée au bon moment car ces deux semaines m'ont fait du bien", a confié le médian avant d'évoquer les petits bobos dont il es victime depuis un certain temps. "On a trouvé une solution avec le staff. On a remarqué que je me blessais souvent deux voire trois jours après un match où les datas étaient bonnes. Donc désormais, je m'entraîne seul avec un préparateur physique après chaque rencontre et je reprends avec le groupe deux jours avant le match. Cela me convient car cela fonctionne jusqu'à présent. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas revivre la saison dernière", a souligné le petit prince du Pairay.

Derby liégeois ce vendredi à Sclessin. Le Standard de Liège aura à coeur de confirmer sa bonne forme et de poursuivre sa belle série tandis que le RFC Seraing compte bien prendre des points à Sclessin. "Je suis très motivé, je joue contre mon ancien club où j'ai passé onze années de ma vie et puis c'est un derby. J'ai prévenu les nouveaux en leur disant qu'ils avaient voir que Sclessin, c'est quelque chose. Il y aura une aussi grosse ambiance qu'au Bosuil. Les Rouches viennent d'enchaîner quatre victoires d'affilée, on va essayer de mettre fin à leur série. La trêve internationale peut être une cassure et William Balikwisha est suspendu. C'est le bon moment de les affronter et l'équipe est prête. Nous sommes parvenus à les battre la saison dernière, on va essayer de réitérer cela demain", a conclu le joueur prêté par Metz.