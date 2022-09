🎥 Une vidéo d'Eden Hazard en boîte de nuit fait grincer des dents en Espagne

On le sait, la presse espagnole ne laisse rien passer. Eden Hazard et plusieurs Diables, au repos entre les deux matchs de Ligue des Nations, sont sortis en boîte, et ont été vus.

Eden Hazard n'est pas un habitué des boîtes de nuit ou des sorties tardives. Mais vendredi passé, en compagnie de plusieurs autres Diables Rouges, le capitaine de l'équipe nationale est sorti au "Bloody Louis", une boîte de nuit bruxelloise. Il y a été filmé, et bien qu'il ne semble absolument pas dans un état d'ébriété avancé sur les images, celles-ci ne passent pas inaperçues...en Espagne. C'est plus précisément la presse catalane, toujours partante pour mettre de l'huile sur tout début de feu dans la capitale espagnole, qui a pointé les faits : "Hazard réclame davantage de temps de jeu, mais son attitude est loin d'être exemplaire", peut-on lire dans un média catalan. Roberto Martinez avait accordé un jour libre aux Diables Rouges, après la victoire face au Pays de Galles. Pourtant, ils jouaient leur place dans le Final Four deux jours plus tard, et il s'agissait du dernier camp d'entraînement complet avant la Coupe du Monde 2022. Faut-il blâmer le(s) joueur(s) ? Peut-être...