Guendouzi l'affirme: "On mérite d'être en tête du championnat"

Le milieu de Marseille est aux anges.

Au terme d'une performance sérieuse à Angers ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Marseille s'est imposé 3-0 et prend provisoirement la tête du classement. Après le coup de sifflet final, Matteo Guendouzi avait logiquement le sourire.

"C'est un très bon résultat, malgré les 15-20 premières minutes durant lesquelles on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Par la suite, on a récupéré plus de ballons et installé notre jeu. On fait un très bon début de championnat, on mérite d'être là où on est aujourd'hui. Mais il faut continuer à travailler car la saison est encore longue et on a un match vraiment important en Ligue des Champions mardi", a rappelé le milieu marseillais au micro de Prime Video.

Après deux défaites en deux matchs, l'OM doit s'imposer contre le Sporting pour croire à une qualification en 8es de finale de la C1.