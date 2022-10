Alderweireld réagit après la première défaite de l'Antwerp: "On ne s'attendait pas à perdre à Courtrai"

Pas de 30/30 pour l'Antwerp mais une première défaite de la saison sur le terrain du KV Courtrai. Le fier leader avait sans doute imaginé différemment son voyage en Flandre occidentale.

Toby Alderweireld était déçu après la défaite. "Ce n'était pas notre meilleur match", a-t-il lancé d'emblée à l'issue de la rencontre. "Mais nous avons quand même créé des occasions, même si nous n'avons pas joué à un haut niveau. Si nous pouvions marquer rapidement, il y avait plus à gagner."

Beaucoup s'attendaient à ce que la série de victoires de l'Antwerp dure encore quelques semaines, jusqu'au déplacement au Standard ou peut-être plus longtemps. Mais non, Lamkel Ze a fait le show et gagné face à son ancienne équipe. "Je n'ai pas vraiment envie de parler trop de lui. C'est à cause de nous que nous avons perdu aujourd'hui. Nous devions être plus précis devant le but. En effet, on ne s'attend pas à perdre à Courtrai une première fois mais c'est propre au football belge : chaque match à l'extérieur est difficile. Si vous n'êtes pas tranchant devant le but et que vous faites des petites erreurs en défense, vous avez des jours comme ça", a souligné le capitaine du Great Old.

Pacho a laissé Lamkel Ze pénétrer dans le rectangle sur le premier but et a également été impliqué dans le second. "Je ne veux pointer personne du doigt", a immédiatement répondu Alderweireld. "Nous devons simplement en tirer les leçons et utiliser cela pour nous remettre dans le bain dès demain et réagir sur le terrain vendredi", a-t-il conclu.