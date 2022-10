Saint-Trond a joué avec son bonheur : "Si vous ne savez pas finir des occasions à deux mètres du but..."

Le STVV s'est incliné sur sa propre pelouse, contre Eupen (0-1).

Malgré cette défaite, le coach de Saint-Trond, Bernd Hollerbach, savait que ses joueurs avaient tout tenté. "La seule chose que je peux reprocher à mon équipe, c'est qu'ils n'ont pas terminé les occasions", a déclaré le coach des Trudonnaires en après-match - selon Sporza. "Pour le reste, nous avons fait un très bon match."

"Si vous ne pouvez pas marquer à deux mètres du but, vous obtenez ce que vous méritez", a ensuite considéré un Hollerbach visiblement plus réaliste que ses joueurs. "Pour moi, il est important que nous jouions bien et que nous nous créions des occasions. Nous en avons également eu beaucoup ce soir, mais malheureusement nous ne les finissons pas. Mais je serais plus inquiet si nous jouons mal et ne créons pas d'occasions du tout. Nous jouons toujours de bons matchs, pleins de dévouement, mais nous oublions de nous récompenser. C'est dommage."