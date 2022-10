Sander Coopman est de retour : "C'est le moment de montrer ce que je sais faire"

Après de nombreuses blessures à l'Antwerp, Sander Coopman retrouve la forme au SK Beveren.

Le week-end dernier, le SK Beveren a écrasé le Lierse en Challenger Pro League (5-0). Auteur du cinquième but, le milieu offensif de 27 ans Sander Coopman a contribué au large succès des siens. "C'était le moment idéal pour montrer ce que je sais faire. Ces deux dernières semaines, j'ai pu obtenir une et huit minutes de jeu pour mon retour de blessure. Cette première montée contre le SL16 FC était très émouvante. Est-ce que je me sens à nouveau footballeur ? Oui, depuis que je peux m'entraîner chaque semaine et que je ressens la tension des matches, même si je suis assis dans le canapé. C'est quelque chose qui m'avait manqué. Pour se mettre en conditions, c'est plus difficile en étant remplaçant qu'en étant titulaire, mais j'essaie de le faire du mieux que je peux. Je récupère de mieux en mieux des séances d'entraînements intenses" a déclaré le joueur à Gazet van Antwerpen.