Simone Inzaghi : "On avait besoin d'une telle victoire"

En difficulté en Série A, l'Inter Milan est parvenu à s'offrir le scalp du FC Barcelone, ce mardi soir.

En Série A, l'Inter Milan ne pointe qu'à la 9e place et a déjà été défaite cinq fois toutes compétitions confondues cette saison. Ce mardi soir, les Intéristes ont fait le travail face au FC Barcelone, une victoire dont les hommes de Simone Inzaghi avaient besoin.

"C'est certain que contre un tel adversaire, on avait besoin de ce moment. Mais j'étais assez serein parce que j'avais malgré tout vu de bonnes choses de la part de l'équipe, ce samedi face à l'AS Rome - l'Inter a été défaite sur le score d'un but à deux -. On a fait un très grand match, un match d'agressivité et de détermination, tous ensemble, compacts, en concédant peu d'occasions."

Concernant le but annulé au FC Barcelone pour une faute de main, Inzaghi s'est rangé du côté de l'arbitre de la rencontre. "La faute de main est claire. Le but a été annulé de manière justifiée." Aucun commentaire sur l'intervention litigieuse de Denzel Dumfries en fin de rencontre, cependant.