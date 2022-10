🎥 L'incroyable raté de Cristiano Ronaldo, qui loupe l'occasion de marquer son 700e but en carrière

Le début de saison de Cristiano Ronaldo (37 ans) est on ne peut plus compliqué. Ayant essayé de forcer un départ durant l'été, le Portugais n'est pas un titulaire dans la tête de son coach, Erik ten Hag. De plus, ses récentes performances donnent pour l'instant raison au tacticien néerlandais.

Aligné en pointe ce jeudi soir face à l'Omonia Nicosie - tombeur de Gand en barrages - Cristiano Ronaldo a pour ainsi dire tout raté, manquant les différentes occasions qui s'offraient à lui ou se heurtant à un très bon Fabiano, le gardien de l'équipe chypriote. Alors que l'on approchait du dernier quart d'heure de la rencontre, CR7 a bénéficié d'une passe en retrait parfaite de Dalot, mais, de manière totalement inexplicable, il a envoyé le ballon sur le poteau alors qu'il se trouvait à hauteur du petit rectangle. Ronaldo a alors sorti un cri rageur, empli d'une frustration somme toute compréhensible.

Finalement, il manquera à nouveau un tir à la 84e, qui se transformera en assist pour Rashford. ManU s'est imposé 2-3 dans une grande douleur, et CR7 court toujours après son 700e but en carrière. Sa seule réalisation cette saison actuellement, c'était un penalty contre le Sheriff Tiraspol.

Les gens sur les réseaux sociaux n'ont évidemment pas manqué de l'écorcher pour ce raté monumental...

How do I explain to My Grandchildren That Cristiano Ronaldo the G.O.A.T missed this against Omonia Nicosia ūü§Įūüė≠ūüė≠#OMOMUN pic.twitter.com/yU8tr7Jqik