Un ancien coach du Club l'assure: "Je savais que Hoefkens serait un grand coach en devenir"

Carl Hoefkens, que tout le monde décriait, est en passe de réussir ce que d'autres n'ont pas su faire par le passé.

Après des débuts difficiles, Carl Hoefkens a retrouvé la joie de vivre et les victoires au Club de Bruges et pourrait passer l'hiver au chaud en Ligue des champions. Il semble donc se montrer à la hauteur de la prédiction de Cristoph Daum. En effet, l'Allemand croyait depuis longtemps que Hoefkens deviendrait un entraîneur de premier plan.

Il y avait quelques doutes sur l'entraîneur lorsque Hoefkens a été nommé, mais pas avec Daum. L'ex-entraîneur allemand des Gazelles qui avait eu Hoefkens sous son aile en tant que joueur, savait immédiatement que l'actuel entraîneur du Club de Bruges allait réussir dans la Venise du Nord.

"J'ai dit de toute façon qu'il était un coach de haut niveau en devenir", a ri Daum dans Het Nieuwsblad. "Le plan de jeu contre l'Atlético était brillant. Et Hoefkens a fait en sorte qu'il y ait un travail d'équipe et que chacun veuille courir pour l'autre. Et qu'il y avait des convictions pour battre l'Atlético", souligne-t-il.

Hoefkens semble déjà bien parti pour passer l'hiver en Ligue des Champions avec le Club Brugge. Ce serait également la toute première fois dans l'histoire brugeoise à y parvenir.