📷 Antonio Conte en larmes avant Brighton - Tottenham

Antonio Conte et Tottenham sont en deuil : dans le courant de la semaine, Gian Piero Ventrone, préparateur physique des Spurs, est décédé d'une leucémie foudroyante à l'âge de 62 ans. L'entraîneur de Tottenham connaissait particulièrement bien Ventrone, qu'il cotoyait depuis qu'il était joueur. Avant Brighton - Tottenham, un hommage a été rendu à l'Italien, qui a ému Conte aux larmes.

Feel so much for Conte. Losing one of your closest friends, then having to manage a high pressure match 2 days later. pic.twitter.com/Tqa6veczKw