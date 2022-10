Felice Mazzù a osé la défense à 4 : "Oui, on peut dire que ça a amené quelque chose"

Anderlecht a très mal commencé la rencontre à Malines, puis Felice Mazzù a tenté le tout pour le tout : la sortie de Duranville sur blessure a amené un changement de système.

Nous nous posions la question après la défaite contre West Ham : Anderlecht devait-il passer à 4 derrière ? La réponse était moins évidente qu'on le pensait, car il semblait que les joueurs aient tout autant la clef en eux que le coach ou le système en tant que tel. Mazzù optait, à Malines, pour une défense à 3 mais une animation plus offensive...sans succès : la première demi-heure du RSCA aura été l'une des pires de la saison.

Puis, le miracle : forcé de sortir Julien Duranville, Mazzù en profite pour changer son système...puis fait même sortir Wesley Hoedt à la pause pour ne laisser que deux axiaux sur le terrain. "Nous avons été meilleurs une fois que nous avons changé de dispositif, c'est un fait. On peut dire que ça a apporté quelque chose. Maintenant, est-ce que j'ai changé à cause des circonstances ? (sourire). Disons que les résultats et vous (la presse, nda) m'y aviez fait songer depuis quelque temps", reconnaît Felice Mazzù. "Et aujourd'hui, les circonstances ont fait que...il fallait faire quelque chose après cette première demi-heure désastreuse. J'espère que vous en tirerez des conclusions plus positives que négatives aujourd'hui".

Mourir avec ses idées ?

Mazzù le reconnaît : il a donc changé son fusil d'épaule. "On dit qu'il vaut mieux mourir avec ses idées que vivre avec celles de quelqu'un d'autre, mais à un moment, les résultats comptent. Alors oui, le résultat d'aujourd'hui va me faire réfléchir", continue-t-il. "Nous verrons comment nous pouvons continuer dans cette voie".