Roberto Martinez donne son avis sur le tirage pour l'Euro 2024

La Belgique affrontera l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan et l'Estonie sur la route de l'Euro 2024. Roberto Martinez est assez satisfait de ce tirage.

Présent à Francfort pour le tirage de l'Euro 2024, Roberto Martinez a pu se réjouir que les Diables Rouges évitent un gros nom issu du pot 2. Ce sera plutôt l'Autriche pour la Belgique, et son célèbre entraîneur Ralf Rangnick. "C'est un entraîneur expérimenté, et cela faisait longtemps que nous n'avions plus affronté l'Autriche", déclare le sélectionneur pour le Nieuwsblad. "La Suède n'a pas fait aussi bien qu'attendu en Ligue des Nations, l'Azerbaïdjan a beaucoup progressé et est un long déplacement. Nous connaissons bien l'Estonie".

Bref : de quoi "préparer au mieux" l'Euro 2024, estime Martinez, d'autant qu'il y aura de la place dans le calendrier pour organiser des matchs de gala. "Un groupe de cinq plutôt que six est positif, cela permettra de mettre en place des rencontres amicales pour donner leur chance aux jeunes", confirme l'entraîneur des Diables Rouges. Et avec deux tickets directs, la qualification semble à portée. "Mais ce n'est pas si simple, regardez l'Italie, championne d'Europe, qui manque la Coupe du Monde", prévient Martinez. Ne pas aller à l'Euro 2024 en Allemagne serait toutefois un improbable échec.