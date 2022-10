Le Standard ouvrira son entraînement à des supporters en situation de handicap ce mercredi

Belle initiative du Standard de Liège, en association avec l'AVIQ : les portes de l'Académie s'ouvriront pour des supporters en situation de handicap.

Les supporters en situation de handicap n'ont pas toujours l'occasion de se rendre au stade dans les conditions idéales : l'accès aux tribunes et les infrastructures ne sont pas systématiquement adaptés à leurs besoins spécifiques. Afin d'améliorer la visibilité de cette catégorie spéciale de supporters, le Standard et l'AVIQ (Agence wallonne pour une VIe de Qualité) collaborent pour organiser une « Journée extraordinaire pour supporters extraordinaires », avec le soutien du partenaire officiel des Rouches Cainiao.

Voici le communiqué :

"Ce mercredi 12 octobre 2022, le Standard de Liège accueillera plus de 900 supporters en situation de handicap issus d’une centaine de services et associations des quatre coins de la Wallonie pour une journée VIP qui sera, sans aucun doute, riche en émotions.

En effet, nos invités auront la possibilité d’assister à un entraînement de l’équipe première et de rencontrer les joueurs pour une séance photos et dédicaces. Une visite du stade de Sclessin est également au programme. De quoi combler les amateurs de football et les supporters des Rouches.

Cet événement organisé conjointement par l’AVIQ et le Standard de Liège, en collaboration avec le partenaire officiel des Rouches Cainiao, a pour objectif l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale notamment en sensibilisant et favorisant l’accès aux loisirs et aux sports pour tous et toutes.

Il s’inscrit bien évidemment pleinement dans nos missions et notre raison d’être : contribuer à une meilleure qualité de vie pour chaque Wallonne et chaque Wallon en les accompagnant à chaque étape de la vie".

Les supporters seront accueillis dès 10h au Sart Tilman, à l'Académie Robert-Louis Dreyfus. L'entraînement débutera à 11h, suite auquel les supporters auront droit à une rencontre et séance de dédicaces avec les joueurs.