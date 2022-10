Karim Benzema d'ores et déjà de retour avec le Real Madrid

Après une nouvelle absence contre Getafe, Karim Benzema va déjà faire son retour.

Un petit match d'absence et c'est tout : Karim Benzema (34 ans), légèrement touché et absent contre Getafe, va déjà faire son retour pour le déplacement à Varsovie, face au Shakhtar Donetsk. Le Français sera titulaire, a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce lundi. Capitaine des Merengue, Benzema a manqué trois rencontres cette saison avec le Real Madrid pour cause de blessures légères.

Eden Hazard, qui n'a même pas pu monter au jeu contre Getafe malgré l'absence de Benzema, n'aura donc pas profité de cette nouvelle absence du Français pour se montrer.