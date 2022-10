Sergio Ramos suspendu jusqu'à la Coupe du Monde?

L'Espagnol a été expulsé contre le Stade de Reims ce samedi.

Sergio Ramos a une nouvelle fois été expulsé le week-end dernier. La raison ? Il s'en serait pris à l'arbitre de la rencontre. Dans son rapport, l'arbitre ne mentionne pas des insultes, juste les contestations.

Si l'on en croit les dires du quotidien français, Sergio Ramos pourrait être suspendu entre 2 et 7 rencontres. Si l'ancien du Real Madrid prend le maximum, il serait dès lors suspendu jusqu'à la Coupe du Monde et ne pourrait plus jouer en championnat qu'en janvier prochain. Verdict mercredi soir.