Jong Genk dernier de Challenger Pro League : "Mais contre Anderlecht, nous pouvons toujours faire quelque chose de plus"

Les Jong Genk affronte les RSCA Futures dimanche. Le dernier au classement contre le surprenant leader après la journée précédente. L'entraîneur de Genk, Hans Somers, reste cependant calme.

La saison dernière, les Genkois ont encore décroché le titre chez les U21. Cette saison ne se déroule pas aussi bien. "Pour le jeu que nous apportons, y compris dimanche dernier contre le Club NXT, il serait dommage que nous commencions à faiblir. Il y a des raisons pour lesquelles nous luttons dans certaines phases en ce moment, mais cela aurait aussi pu être différent", a déclaré Somers à Het Nieuwsblad.

Le tournant pourrait intervenir dès le match contre Anderlecht. "Nous avons beaucoup parlé et il y a eu des consultations. Ce n'est que du bon. Et puis nous avons commencé à nous entraîner solidement avec la perspective du match contre les RSCA Futures. Nous ne rencontrerons pas un adversaire évident le dimanche. Ils se sont appuyés sur la saison dernière, où ils ont également obtenu de bons résultats. Les Bruxellois ont un certain nombre de joueurs capables de bien jouer. Ils l'ont montré l'année dernière et encore cette année. C'est un bon adversaire. Mais nous savons que contre Anderlecht, nous pouvons toujours faire un peu plus. J'espère que nous pourrons le montrer dimanche également."