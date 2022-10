🎥 Le corner rentrant de Shinji Kagawa contre Charleroi

C'est du point de corner que le Japonais a débloqué son compteur en Pro League.

Après des passages remarqués par le Borussia Dortmund (60 buts en 216 matchs) et Manchester United (6 buts et 10 assists en 57 rencontres), c'est à Saint-Trond que SHinji Kagawa a décidé de poser ses valises. Et, s'il a dû attendre sa neuvième rencontre avec les Canaris pour ouvrir son compteur belge, le Japonnais y a mis les formes.

C'est sur un... corner direct que Kagawa a lancé STVV vers la victoire contre Charleroi samedi soir. "J'ai eu un peu de chance, mais je n'avais encore jamais réussi à marquer du point de corner, donc je suis très heureux", souriait le milieu offensif des Canaris au micro d'Eleven Sports après la rencontre.